Film Stasera in Tv – Un piano perfetto – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Un piano perfetto. Produzione francese del 2012 per la regia di Pascal Chaumeil con Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chicot, Alice Pol nei ruoli principali. Prodotto dagli stessi di “Quasi Amici“. Commedia romantica da “batticuore avventuroso”, la storia viene raccontata allo spettatore attraverso un interminabile flashback.

Un piano perfetto – Trama

Nella famiglia Lefebvre ogni primo matrimonio finisce in divorzio. Sembra come un’antica maledizione da cui nessuno riesce a liberarsi e, temendo la stessa sorte, la trentenne Isabelle (Diane Kruger) ha deciso di non sposare il fidanzato Pierre, mettendo a dura prova il loro rapporto. Quando Pierre la informa che non avranno figli fino a quando non saranno marito e moglie, Isabelle non ha altra scelta che trovare qualcun altro con cui sposarsi per la prima volta, divorziare subito dopo e tornare da Pierre per un nuovo matrimonio che si profili duraturo. Il suo piano la porta direttamente a Jean-Yves Berthier (Dany Boon), caporedattore della guida per viaggiatori Rough Guides che la costringerà ad un avventuroso matrimonio tra alti e bassi in giro per il mondo, dal Kilimangiaro fino a Mosca.

Un piano perfetto – Trailer Video

Un piano perfetto – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Un plan parfait

Genere: Commedia

Durata: 1h 45m

Anno: 2012

Paese: Francia

Regia: Pascal Chaumeil

Cast: Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chicot, Alice Pol, Yoli Fuller, Bernadette Le Sache’, Robert Plagnol, Jonathan Cohen

Un piano perfetto – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi venerdì 24 Luglio 2020. La programmazione di Mediaset Iris lo prevede al termine dell’episodio di Walker Texas Ranger.