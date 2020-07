Inga Lindstrom, una sposa in fuga – Trama e cast – Trailer – Canale 5

Inga Lindstrom, una sposa in fuga è il film che Canale 5 offre per la prima serata di oggi, 24 luglio 2020, in prima Tv. Una nuova pellicola dedicata ai romanzi della famosa scrittrice tedesca e che questa volta ci parlerà della storia di Paul e Emma.

Due fidanzati che stanno per diventare marito e moglie e che dovranno affrontare grandi ostacoli. Il primo di tutti sarà la decisione di lei di fuggire prima della cerimonia, in preda al panico. Di seguito la trama di Inga Lindstrom, una sposa in fuga e il cast completo.

Inga Lindstrom, una sposa in fuga – La trama

Emma sta per sposarsi con l’amore della sua vita, Paul. Qualcosa però le fa temere di non voler davvero diventare sua moglie. Come sarà trascorrere tutta la vita al suo fianco? Saranno questi i dubbi che spingeranno la protagonista a lasciare in asso il fidanzato e a non presentarsi alle nozze. Durante la fuga, troverà rifugio in una casa di campagna. Qui farà nuove conoscenze e scoprirà anche un nuovo modo per gestire la sua vita. Deciderà alla fine di ritornare da Paul? La trama di Inga Lindstrom, una sposa in fuga ci rivela che Emma non affronterà il suo viaggio da sola. Al suo fianco ci sarà Moritz, l’addetto che si sarebbe dovuto occupare del catering di nozze.

Inga Lindstrom, una sposa in fuga – Il cast

Alla guida del cast di Inga Lindstrom, una sposa in fuga troviamo Barbara Prakopenka nei panni di Emma. Paul verrà interpretato invece da Felix Everding, mentre Moritz sarà Niklas Osterloh. Al loro fianco troveremo numerosi artisti per i personaggi secondari e minori, quali Katja Weitzenbock (Frida); Michael von Au (Hans); Sabine Vitua (Kirsten); Heio von Stetten (Per); Rainer Sellien (Melker); Sylvia Eisenberger (Katharina); Muriel Bielenberg (Maren); Linus Scutz (Victor); Sina Zadra (Tanja) e Julia Urban (Lisbeth).