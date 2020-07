Livorno – Crotone – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Livorno – Crotone si sfidano questa sera alle ore 18.45 allo stadio Picchi di Livorno per la 36a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre con destino opposto: il Livorno è già retrocesso in Serie C, il Crotone invece potrebbe essere aritmeticamente promosso in Serie A con una vittoria.

Livorno – Crotone: come arrivano alla gara

Il Livorno è 20° in classifica con 21 punti: l’ultima vittoria sei giornate fa contro la Juve Stabia, prima che il presidente Spinelli annunciasse il mancato rinnovo di tutti i calciatori in scadenza perché si riteneva già in Serie C. La retrocessione è puntualmente arrivata. Nonostante l’orgoglio messo in campo dai giocatori rimasti a disposizione di Filippini, da quel momento sono arrivate cinque sconfitte consecutive. La buona notizia per i tifosi livornesi, se così si può dire, è la trattativa avanzata per la cessione del club, che ripartirà dalla Serie C con un altro proprietario.

Il Crotone occupa la 2° posizione in classifica con 62 punti, è reduce da sette risultati utili consecutivi dalla ripresa del campionato (3 vittorie e 4 pareggi) e la striscia si allunga ad 11 risultati utili consecutivi se consideriamo anche le partite precedenti allo stop per l’emergenza coronavirus. Ha sei punti di vantaggio sullo Spezia e una vittoria al Picchi ne sancirebbe la promozione in Serie A.

Livorno – Crotone: le probabili formazioni

LIVORNO (3-5-2): Ricci; Boben, Marie-Sainte, Bogdan; Morelli, Trovato, Bellandi, Awua, Porcino; Murilo, Pallecchi. Allenatore: Antonio Filippini.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Livorno – Crotone: Il nostro pronostico

Lo stato di forma del Crotone parla chiaro: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, a fronte delle cinque sconfitte del Livorno. Non c’è solo la differenza tra gli organici, esacerbata per altro dalla decisione del Livorno di non rinnovare chi era in scadenza al 30 Giugno. Ci sono le motivazioni, chiaramente opposte, e sopratutto lo stato di forma: il Crotone ha battuto ben tre concorrenti dirette (Benevento, Cittadella, Pordenone) e difficilmente si lascerà sfuggire questo match point per la promozione. Per questo puntiamo sul segno 2.

Livorno – Crotone: Dove vederla in tv o streaming

La partita Livorno – Crotone, match valido per la 36° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.