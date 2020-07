Mangiare mortadella ogni giorno: cosa può accadere?

La mortadella è un affettato che piace a molte persone. Ma cosa succede a consumarla quotidianamente? Mangiare mortadella ogni giorno: Incredibile quello che accade al corpo.

Le proprietà della mortadella

La mortadella è un salume insaccato che viene ricavato dalla carne suina attraverso un particolare processo in cui questa viene opportunamente cotta. Dal punto di vista nutrizionale la mortadella contiene importanti costituenti come le vitamine del gruppo B, fondamentali per la formazione del sangue e per il funzionamento del sistema nervoso. La vitamina B aiuta a prevenire l’insorgenza di alterazioni neurologiche, dell’anemia megaloblastica e di infezioni dell’apparato gastrointestinale.

La mortadella contiene poco colesterolo ed è una fonte di importanti sali minerali come lo zinco, il ferro e il fosforo. Il ferro è importante per le funzionalità dell’organismo e per il trasporto e l’accumulo di ossigeno. Il ferro ci permette di non accusare quella stanchezza estenuante e di avere una maggiore salute cutanea e cellulare. Il fosforo è indispensabile per le trasformazioni energetiche dell’organismo a livello cellulare. Il fosforo ci permette di aumentare le nostre capacità di memoria e di concentrazione, di rispondere meglio allo stress e al nervosismo. Il fosforo aiuta anche a migliorare la respirazione e a contrastare l’insorgenza di stati allergici dell’apparato respiratorio come l’asma.

Un’alimento come la mortadella apporta dunque proprietà fondamentali all’organismo. Ma cosa succede a eccederne il consumo? Mangiare mortadella ogni giorno: Incredibile quello che accade al corpo.

Mangiare mortadella ogni giorno

Mangiare mortadella ogni giorno: Incredibile quello che accade al corpo. Consumare mortadella quotidianamente e in porzioni esageratamente abbondanti, può favorire nell’organismo il pericolo dello sviluppo di patologie tumorali concernenti il seno, il colon e lo stomaco. La mortadella è infatti un insaccato, categoria di alimenti che già di per sé stessi sono da tenere accuratamente d’occhio per quanto riguarda il loro inserimento nella dieta quotidiana. Gli insaccati sono infatti carni lavorate che subiscono processi di salatura, di polimerizzazione, di fermentazione, di affumicatura o di aggiunta di additivi per aumentarne il sapore o migliorarne la conservazione. Questi processi chimici industriali contribuiscono alla generazione negli alimenti di sostanze cancerogene, molto pericolose per l’organismo.

Sconsigliato poi mangiare mortadella ogni giorno alle donne in gravidanza. Per quanto l’alimento sia un salume cotto, meglio orientare la scelta alimentare verso cibi che possano fornire nutrienti più sani al feto e alla gestante come il pesce azzurro, questo sempre ben cotto.

Mangiare mortadella ogni giorno, esagerare le porzioni dell’alimento, non variare la dieta quotidiana, sono azioni non benefiche per l’organismo, che conducono alla strada del pericolo per la salute. Il nostro corpo ha bisogno di assumere ogni giorno un apporto nutritivo che può essere dato solo da una dieta variegata all’interno di un piano alimentare sano ed equilibrato. Alla dieta bisogna poi aggiungere bere almeno un litro e mezzo di acqua minerale naturale ogni giorno e praticare regolare esercizio fisico.