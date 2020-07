Milan – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Oggi andrà in scena allo stadio San Siro di Milano la partita Milan-Atalanta valida per la 36^ giornata di Serie A con calcio d’inizio alle ore 21:45.

Si affrontano in questa gara le due squadre più in forma del campionato in questo momento.

Il Milan, dopo la vittoria con il Sassuolo, ha conquistato una striscia positiva di 9 risultati consecutivi con 7 vittorie e 2 pareggi mentre l’Atalanta arriva imbattuta, con 8 vittorie e 2 pareggi, dalla ripresa del campionato post covid.

Conferenza stampa pre-partita – Dichiarazioni di Pioli e Gasperini

Pioli: “Siamo una squadra solida, che sa stare in partita, è evidente. Non a caso noi e l’Atalanta abbiamo fatto più punti in questo periodo. Dobbiamo insistere e non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo provare a fare qualcosa in più in classifica. Dobbiamo vincerle tutte e poi vediamo dove arriveremo. L’Atalanta fa ormai parte delle squadre più forti d’Italia. Meritava di vincere contro la Juventus e se avesse vinto si starebbe giocando ancora lo Scudetto. Il fatto che affrontiamo un avversario così importante toglie il pericolo della disattenzione. Abbiamo affrontato avversari come Juve e Napoli e lo abbiamo fatto con il giusto approccio. Abbiamo voglia per fare bene anche domani sera”.

Gasperini: “In una settimana si chiude il campionato: il Milan dopo la ripresa è la squadra che con noi ha fatto più punti, è l’avversario più difficile del momento. È forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest’anno. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti, perché al massimo avevamo raggiunto il terzo l’anno scorso.”



Milan – Atalanta – Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.

Milan – Atalanta – Dove vederla in tv e in streaming

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta ed esclusiva tv su Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport (canale 251 del satellite).

La gara potrà essere seguita in diretta streaming, per gli abbonati Sky, con l’app Sky Go visibile su tutti i dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.