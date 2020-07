Milan – Atalanta – Riscatto Milan per i 5 gol presi all’andata – Highlights

Questa sera alle ore 21:45 per la 36^ giornata del campionato di Serie A, a San Siro scenderanno in campo Milan – Atalanta. Le due squadre più in forma in questo momento.

Milan – Atalanta: Curiosità sul match

Nella partita d’andata, lo scorso 22 dicembre, è finita 5-0 per i bergamaschi ma come confermato anche dallo stesso Pioli in conferenza stampa il Milan attuale non è quello di dicembre.

“Loro sono primi in quasi tutte le statistiche del campionato, ma noi stiamo bene e vogliamo fare una grande partita. Siamo cambiati rispetto all’andata, siamo un altro Milan”

Milan – Atalanta: Highlights andata

https://www.youtube.com/watch?v=MtWTNTuHG_c