Nicola Vivarelli sceglie di stare lontano dalle altre donne e continua a pensare solo ed esclusivamente a Gemma Galgani. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, si lascia andare a un lungo sfogo all’interno del magazine del programma arrivando a spiegare quello che prova per la dama.

Gemma Galgani in queste ultime settimane, sembra essere completamente sparita dai social tanto da non sapere né come sta tantomeno come sta affrontando la conoscenza con l’ex cavaliere. Nell’ultimo periodo infatti, la loro conoscenza stava continuando in modo privato, lontano dalle telecamere ma soprattutto distante da tutte le accuse e le critiche che negli ultimi mesi l’aveva vista protagonista assoluta.

Durante la giornata di oggi, Nicola Vivarelli ha raccontato al magazine di Uomini e Donne la sua decisione di stare lontano dalle altre donne per rispetto a Gemma Galgani e alla sua voglia continua di conoscerla. Tra i due nonostante le cose vadano molto a rilento, l’ex cavaliere si sente pronto a mettersi dei paletti mentali così da poter continuare la frequentazione sempre più intima e importante con la dama.

Nicola Vivarelli lontano dalle donne

L’ex cavaliere nel parterre maschile di Uomini e Donne ha spiegato all’interno del magazine quanto sia sempre più convinto di voler avere Gemma Galgani al suo fianco. La differenza di età tra Gemma e Nicola non ha infatti ostacolato la loro conoscenza e il loro volersi vedere e sentire costantemente, cercando in ogni modo un punto d’incontro.

Nonostante la dama sia ormai sparita da diverse settimane dai social, Nicola sembra non arrendersi. Esso confessa al magazine che: “Sto apprezzando di questa nostra conoscenza la continua voglia che ho di confrontarmi con una donna più consapevole, con più esperienza e autostima”.

Ex cavaliere rinuncia a tutto per Gemma

Nicola Vivarelli confessa così di voler aspettare la dama e di non voler instaurare nessun rapporto con altre donne che, lo distoglierebbero dalla loro conoscenza. L’ex cavaliere spiega quanto Gemma sia un valore aggiunto alla sua vita, in lei infatti ha visto tantissima determinazione, coraggio ma soprattutto le ambizioni.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne spiega così quanto resti fuori dalle tentazioni: “Resto fuori dalle tentazioni. Evitando di frequentare locali notturni salvo un invito che ho ricevuto una sera in una discoteca versiliese”.