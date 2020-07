Ricetta pesce spada alla siciliana: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere insieme come si prepara un secondo piatto semplice ma buonissimo. Gli ingredienti che vi servono non sono molti, ma è importante che siano freschi e di buona qualità, stiamo parlando del pesce spada alla siciliana.

Pesce spada alla siciliana – Ingredienti

Ingredienti per 2 persone.

Pesce spada a fette 300 g

Pomodorini 300 g

Olive verdi denocciolate 50 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Aglio 1 spicchio

Pinoli 10 g

Origano q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Pesce spada alla siciliana – Preparazione

Per preparare il pesce spada alla siciliana cominciate dai pomodorini. Staccateli dal rametto, sciacquateli e asciugateli, dopodiché tagliateli a metà. In una padella capiente versate l’olio e fate insaporire uno spicchio d’aglio intero già sbucciato. Dopo un paio di minuti potrete versare i pomodorini tagliati.

Spolverizzate con un pizzico di sale e un po’ di origano e fate cuocere per una decina minuti. Nel frattempo potete occuparvi delle olive denocciolate, tagliatele a rondelle di pochi millimetri. Quando avrete finito aggiungete al sughetto.

Eliminate lo spicchio d’aglio e poi aggiungete anche il pesce spada lasciandolo cuocere per un paio di minuti su un lato.

Rigirate dall’altro, coprite con il coperchio e cuocete per altri 2-3 minuti; a fine cottura spolverizzate il tutto con un pizzico di pepe nero.

Nel frattempo che il pesce spada cuoce, potete versare i pinoli in padella e tostarli per qualche istante a fiamma viva facendo attenzione che non brucino, quindi mescolate spesso. Quando il pesce spada sarà cotto sistematelo in un piatto da portata e unite i pinoli. Il vostro pesce spada alla siciliana è pronto da servire.

Pesce spada alla siciliana – Consigli utili

È consigliabile consumare subito il pesce spada alla siciliana, ma se lo preferite potrete conservarlo in un recipiente di vetro, con chiusura ermetica, fino a 2 giorni in frigorifero.