Ricetta quinoa con verdure: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta di oggi è un po’ diversa dal solito, vi proponiamo un piatto unico, o anche un primo piatto, vegano, ottimo da preparare se volete mangiare qualcosa di leggero ma allo stesso tempo gustoso e sfizioso. Oggi vedremo come si prepara la quinoa con verdure, un piatto ottimo in questa stagione dato che si può preparare anche in anticipo e riporta in frigorifero, di può mangiare sia fredda che calda, ottima anche da portarsi dietro se no si pranza a casa.

Quinoa con verdure – Ingredienti

Quinoa 200 g

Funghi champignon 100 g

Peperoni rossi 70 g

Peperoni gialli 70 g

Zucchine 150 g

Cipolle rosse 100 g

Acqua 400 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Menta q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Quinoa con verdure – Preparazione

Per preparare la quinoa con verdure, cominciate pulendo le cipolle rosse, tagliandole a metà e quindi a fettine sottili. Tagliate a metà anche il peperone rosso e raschiate via i semini interni. Tagliatelo quindi a piccoli dadini, e ripetete lo stesso taglio anche per il peperone giallo. Tagliate a dadini anche le zucchine e infine pulite i funghi e tagliateli a fettine.

Scaldate un filo d’olio in un tegame e aggiungete per prime le cipolle. Lasciatele stufare lentamente, sfumando con un po’ di acqua quando cominciano a dorare, e proseguite la cottura ancora qualche minuto, fino a renderle molto tenere. A quel punto aggiungete i peperoni, amalgamate e cuocete un paio di minuti, prima di aggiungere zucchine e funghi. Cuocete il tutto ancora 5 minuti, regolando di sale e di pepe: le vostre verdure sono pronte e belle croccanti.

Occupatevi adesso della quinoa: sciacquatela accuratamente, per eliminare lo strato di saponina che costituisce la patina esterna, quindi scaldate un filo d’olio sul fondo di un tegame e versateci la quinoa per tostarla.

Mescolate con un cucchiaio di legno per non farla attaccare, regolate di sale e continuando a cuocere coprite con la restante acqua: il suo volume dovrà essere il doppio di quello della quinoa.

Appena i semini si apriranno a fiore e l’acqua sarà stata assorbita, la quinoa è pronta: unitela alle verdure. Amalgamate e saltate un minutino per legare i sapori, quindi concludete con una manciata di foglioline di menta e servite.

Quinoa con verdure – Consigli utili

Potete conservare la quinoa con verdure in frigo, coperta, per 2-3 giorni.

Se preferite dare un tocco più etnico alla vostra quinoa con verdure, potete aggiungere un pizzico di curcuma e curry.

Potete utilizzare anche verdure diverse da quelle che abbiamo utilizzato noi, potete personalizzare la quinoa con tutti gli ingredienti che vi piacciono e che avete in casa.