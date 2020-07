Salernitana – Empoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Salernitana – Empoli scendono in campo alle ore 21:00 per la 36a giornata di Serie B, in un match fondamentale per la corsa play-off, che entrambe le squadre vogliono vincere.

Salernitana – Empoli: come arrivano alla gara

La Salernitana è reduce dall’ottimo pareggio ottenuto sul campo del Crotone ed attualmente con 51 punti occupa la settima posizione in classifica, quindi non proprio una delle più tranquille in vista dei play-off. Stasera ha l’occasione per allontanare definitivamente un avversaria diretta, allungando il distacco dai toscani a 6 punti. Servirà però una grandissima prestazione dei ragazzi di Ventura.

L’Empoli sta vivendo un periodo di enorme calo. Nell’ultima giornata dopo essere stato in vantaggio per 2-0 con l’Entella, ha chiuso in 9 per una doppia espulsione facendosi così raggiungere e poi superare nel punteggio fino al 2-4 finale. Questa è stata la seconda sconfitta consecutiva per i toscani, che si ritrovano a 2 punti dalla zona play-off, un’altra sconfitta potrebbe essere fatale.

Salernitana – Empoli: Il pronostico

La Salernitana può contare sull’entusiasmo, la forma e le assenze degli ospiti, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Salernitana – Empoli: Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Micai; Cicerelli, Migliorini, Aya, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Maistro; Djuric, Gondo.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Zurkowski; Bajrami, Mancuso, Ciciretti.

Salernitana – Empoli: Dove vederla in tv e streaming

Salernitana-Empoli è in programma questa sera alle 21:00 allo stadio “Arechi” di Salerno a porte chiuse. Si può vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B