Trapani – Pescara – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Gara interessante di fine campionato quella in programma tra Trapani e Pescara partita di campionato di Serie B prevista per le 21.00 di venerdì 24 luglio.

Trapani – Pescara – Come arrivano alla gara

Stagione complicata per ambo le squadre: il Trapani è in una situazione molto difficile, in penultima posizione dopo l’ultima sconfitta a 6 lunghezza dalla zona playout, mentre il Pescara risiede proprio in zona spareggi retrocessione con 42 punti. Gara molto delicata per entrambe.

Trapani – Pescara – Pronostico

Partita molto rischiosa, è probabile che prevalnga la paura: consigliamo il segno Under 2,5.

Trapani – Pescara – – Probabili formazioni

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Odjer, Taugourdeau, Luperini, Grillo; Dalmonte, Piszczek.

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Busellato, Memushaj, Balzano; Clemenza, Pucciarelli; Maniero.

Trapani – Pescara – – Dove vederla in tv e streaming

Trapani – Pescara verrà trasmessa questa sera alle 21:00 allo stadio “Penzo” di Venezia a porte chiuse. Si può vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B, disponibile anche tramite applicazione per tutti i dispositivi Android e iOs.