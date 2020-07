Venezia – Juve Stabia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

By

Venezia – Juve Stabia è una partita batticuore per la lotta salvezza della 36a giornata di Serie B. Le due squadre impantanate nei bassifondi della classifica, devono cercare di tirarsi fuori dai guai.

Venezia – Juve Stabia: come arrivano alla gara

Il Venezia è in serie positiva da tre turni nei quali ha conquistato 2 pareggi e la vittoria nell’ultima giornata a La Spezia. Grazie a questi ultimi risultati si è momentaneamente allontanata dalla zona caldissima della classifica, ma i punti di margine sono ancora troppo pochi per poter dormire sonni tranquilli. Stasera servirà allungare la striscia positiva.

La Juve Stabia è reduce dalla vittoria in rimonta sul Chievo avvenuta proprio nei minuti finali, passando dall’1-2 al 3-2. Una vittoria che dato punti e morale ai campani che restano in zona play-out, me che almeno sono ritornati al successo dopo molte giornate di astinenza, Stasera sono chiamati ad una nuova battaglia.

Venezia – Juve Stabia: Il pronostico

Partita molto delicata che potrebbe accontentare tutti con un pari, quindi consigliamo la giocata sul segno X

Venezia – Juve Stabia: Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Caligara, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Longo.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Allievi; Mallamo, Calò, Mastalli; Canotto, Forte, Bifulco.

Venezia – Juve Stabia: Dove vederla in tv e streaming

Venezia-Juve Stabia è in programma questa sera alle 21:00 allo stadio “Penzo” di Venezia a porte chiuse. Si può vedere solo in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Serie B