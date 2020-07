Le stelle possono aiutarci a capire le attitudini sentimentali di ciascuno dei dodici rappresentanti zodiacali, questi se portati o meno per un rapporto serio e duraturo. Zodiaco: i segni portati per il matrimonio sono questi.

Il Toro

Zodiaco: i segni portati per il matrimonio sono come quello del Toro. I nati del segno zodiacale del Toro sono persone concrete e con i piedi per terra, che impostano le relazioni sentimentali sulla serietà e sulla fedeltà. I nati del segno zodiacale del Toro hanno come obiettivo finale quello di sposarsi. Per i nati del segno zodiacale del Toro portare la fede non è un peso, anzi. Se per caso divorziano è solo perché il loro amore, il loro essere fedeli non è stato ricambiato. Se trovano un’altra persona che considerano giusta si risposano. I nati del segno zodiacale del Toro devono avere qualcuno che li conforti, la condivisione per loro è tutto. I Toro amano il matrimonio e un rapporto stabile e duraturo è ciò che vogliono.

Il Cancro

Zodiaco: i segni portati per il matrimonio sono come quello del Cancro. I nati del segno zodiacale del Cancro sono amanti del matrimonio e della famiglia e non hanno problemi già dai tempi del fidanzamento a condividere il loro benessere in entrambe le case. I nati del segno zodiacale del Cancro sono persone che non vogliono rimanere da sole. Avere una persona al loro fianco li rende particolarmente felici. I nati del segno zodiacale del Cancro sono particolarmente legati ai rapporti famigliari e vogliono coinvolgervi il partner da subito. Per loro essere fidanzati è come essere sposati.

La Bilancia

Zodiaco: i segni portati per il matrimonio sono come quello della Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia hanno l’obiettivo primario dell’amore. Vogliono amare ma vogliono anche essere ricambiati. I nati del segno zodiacale della Bilancia forse corrono troppo perché quando trovano la persona che considerano giusta per loro pensano già al matrimonio. I Bilancia sono molto romantici, non amano restare soli anzi, sono proprio terrorizzati dalla solitudine e nel bene o nel male hanno bisogno di avere il partner sempre accanto a loro.

I Pesci

Zodiaco: i segni portati per il matrimonio sono come quello dei Pesci. I nati del segno zodiacale dei Pesci sono in assoluto i più romantici dello Zodiaco, portati per il matrimonio e per la vita a due. Questo già lo dimostra il simbolo zodiacale dei due pesci insieme. I nati del segno dei Pesci sono alla ricerca dell’anima gemella e appena la trovano il loro solo sogno è quello di sposarsi e mettere su famiglia. Se volete essere sicuri di sposare una persona e rimanere con questa per tutta la vita,con un nato del segno zodiacale dei Pesci andrete sul sicuro. Quando gli appartenenti al segno dei Pesci decidono di prendere un impegno lo fanno per l’eternità.