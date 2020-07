Brescia – Parma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Brescia – Parma è una gara valida per la 36° giornata de campionato di Serie A. Alle ore 17:15 al Rigamonti inizierà una delle ultime 3 gare che vedranno protagonista il Brescia in Serie A, vista l’aritmetica retrocessione.

Come detto i padroni di casa sono già in B, mentre i ducali hanno già conquistato la salvezza, una partita che ha già dato i suoi verdetti per il campionato, e che giocheranno per onorare il campionato, e per l’orgoglio di aver fatto parte a questo campionato che diventerà storico per il modo in cui si è svolto.

Brescia – Parma: Probabili formazioni

Lopez farà a meno di Sabelli, squalificato e degli infortunati Bisoli e Cistana. D’Aversa non avrà a disposizione lo squalificato Brugman e gli infortunati Hernani, Scozzarella e Cornelius.

Biancoazzurri che vedranno schierare Ayè con Torregrossa in attacco, concesso un turno di riposo a Donnarumma, con Spalek alle spalle della coppia, e Tonali che riprenderà il suo posto a centrocampo dal 1′ minuto. Gialloblu che scenderanno in campo con il tridente che ha giocato anche la scorsa partita, vale a dire Kulusevski, Inglese , Gervinho.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Semprini, Mangraviti, Papetti, Mateju; Dessena, Tonali, Zmrhal; Spalek, Torregrossa, Ayè. All. Lopez

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa.

Brescia – Parma: Pronostico

Il Parma segna tanto, il Brescia subisce molti gol, sarà una partita bellissima con molti capovolgimenti di fronte, e contropiede che potranno far svoltare la partita. Per questo match prevediamo un segno 2+GOL.

Brescia – Parma: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Sky, e sui suoi canali dedicati Sky Sport, e Sky Sport Uno al canale 202. Inoltre è possibile seguire la partita anche sull’applicazione dedicata Sky Go, scaricabile sui dispositivi sia Android che Apple.