Brescia – Parma – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra 2 ore circa scenderanno in campo Brescia e Parma per affrontarsi al Rigamonti nella gara valida per la 36° giornata del campionato di Serie A. Il direttore di gara sarà il Sig. Maggioni coadiuvato da Paganessi e Vono, il 4° uomo sarà Abbattista, Orsato e Tolfo saranno in sala Var.

Brescia – Parma: Ultime dai campi

Nei padroni di casa mancherà il portiere titolare Joronen, al suo posto giocherà Alfonso. In attacco con Torregrossa giocherà Ayè che ha vinto il ballottaggio con Donnarumma. Tonali sarà regolarmente in campo nella sua posizione a guidare la sua squadra. Nel Parma, Cornelius è ancora fuori per infortunio al suo posto giocherà Inglese, nel tridente con Kulusevski e Gervinho, in porta ci sarà il solito Sepe, Darmian e Gagliolo sulle fasce. I club hanno già scoperto il loro destino per il prossimo anno e giocheranno queste ultime gare solo per onorare al meglio questa storica stagione.

Brescia – Parma: Formazioni ufficiali

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Semprini, Mangraviti, Papetti, Mateju; Dessena, Tonali, Zmrhal; Spalek; Ayè, Torregrossa. All. Lopez

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa