Calciomercato Inter – Sanchez in bilico, ma arriva il sì di un calciatore

Il calciomercato Inter si sviluppa su più tavoli come sempre in questo periodo e proprio nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per i nerazzurri che stanno per perdere Alexis Sanchez, ma intanto hanno incassato il sì di un calciatore.

La situazione Sanchez

Brutte notizie arrivano dall’Inghilterra per quanto riguarda il futuro nerazzurro di Alexis Sanchez. Il Manchester United ha fatto sapere che non prolungherà il prestito del cileno oltre il 5 agosto, quindi Sanchez potrebbe non chiudere la stagione con l’Inter. Una perdita che Antonio Conte non vuole assolutamente, perchè al momento il cileno è l’attaccante più in forma di tutto il pacchetto avanzato.

A questo punto la società nerazzurra deve muovere dei passi per cambiare il corso delle cose. Il Manchester United vuole vendere il proprio attaccante e forte anche delle richieste pervenute dal City pretende i 20 milioni pattuiti con l’Inter al momento del prestito per il riscatto. Marotta e Ausilio non vogliono arrivare a pagare quella cifra, quindi nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro con i dirigenti inglesi per tentare di trovare un’intesa che faccia felice tutti.

Intanto arriva il sì di Tonali

Mentre Sanchez si allontana Tonali si avvicina, perchè il calciatore che ha sempre dato la sua priorità ai nerazzurri ha ribadito la voglia di trasferirsi alla corte di Conte attraverso la voce del suo procuratore. Sul talentuoso centrocampista però ci sono anche altre squadre come Milan e Juventus e adesso il problema sarà convincere Cellino, che giustamente è pronto ad aprire un’asta per cercare di incassare quanto più è possibile. Bisognerà capire se la voglia del calciatore avrà un peso determinante.