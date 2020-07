Calciomercato Sampdoria – Giorni delicati sul fronte mercato in casa Sampdoria: dopo i problemi, di cui abbiamo parlato, per il rinnovo di Claudio Ranieri, un altro rinnovo tiene banco e con notizie poco confortanti. Il centrocampista polacco Karol Linetty, uno dei migliori in questa fase della stagione e complessivamente nell’ultimo campionato, potrebbe essere sacrificato sul mercato per ottenere una plusvalenza sulla quale “tirare su” il bilancio.

Calciomercato Sampdoria – Senza rinnovo, uno dei migliori può partire

Linetty ha il contratto in scadenza nel 2021 e al momento non ci sono segnali per il rinnovo. Un rinnovo che prima del lockdown scattato per l’emergenza coronavirus sembrava una pura formalità, e che ora invece sembra lontanissimo. Fonti genovesi confermano che tra la società e l’agente del giocatore, Szymon Pacanowski, i contatti si sono interrotti e non sono mai più ripresi. Insomma, Linetty che è stato una delle ancore di salvezza della squadra, specialmente per il rendimento nelle ultime giornate, potrebbe partire e lasciare il club blucerchiato.

La destinazione attualmente non rappresenta un problema: il giocatore ha mercato, anche perché con la scadenza ormai prossima o arriva la cessione oppure si andrà a scadenza. Uno scenario che la dirigenza blucerchiata vuole assolutamente evitare, per portare a casa almeno una plusvalenza che dia una mano al bilancio. Un bilancio che avrà qualche problema, legato ai contraccolpi dell’emergenza coronavirus, da gestire. I tifosi della Sampdoria non nascondono una certa preoccupazione: due colonne come Ranieri e Linetty, considerati fino a poche settimane fa i possibili punti di ripartenza per la prossima stagione, potrebbero invece lasciare.