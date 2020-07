Genoa – Inter – La sfida dei rigori – Highlights andata

Genoa Inter è la partita delle 19.30 in programma oggi, sabato 25 Luglio, valida per la 36° giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/20. Il Genoa è attualmente quartultimo in classifica con 4 punti di vantaggio sul Lecce, attuale terzultima e ultima delle retrocesse (SPAL e Brescia sono già in Serie B). Con una vittoria l’Inter riconquisterebbe il secondo posto in classifica, distante due punti e occupato dall’Atalanta, che ha pareggiato ieri a San Siro contro il Milan.

Genoa – Inter La sfida dei rigori

La partita mette di fronte la squadra che ha calciato più rigori in questa stagione, il Genoa, con 16 tiri dal dischetto, e quella che ne ha subiti di meno, l’Inter, che ha rischiato di prendere goal dal dischetto soltanto quattro volte in tutta la stagione. Non ottima la media realizzativa del Grifone che ne ha trasformati 11: Criscito ha un parziale di 8 su 10. Iago Falque di 2 su 3. Pinamonti di 1 su 2. Infine, Schone ha fallito l’unico penalty eseguito.

Dal lato interista, sui 4 subiti, tre sono diventati rete, e Handanovic è riuscito a neutralizzare soltanto il tentativo di Muriel dell’Atalanta.

Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra le due squadre, sono stati fischiati solo due rigori, entrambi a favore dell’Inter: uno segnato da Icardi (2018-19), e uno sbagliato da Candreva (2016-17).

Genoa – Inter Highlights andata

All’andata a San Siro la partita finì 4-0 per i nerazzurri, che in quel momento ripresero la Juventus prima in classifica. Decisero il match la doppietta di Lukaku e le reti di Gagliardini ed Esposito. Era un altro Genoa: sulla panchina del Grifone c’era ancora Thiago Motta. Di seguito il video con gli highlights della partita che mostrano il dominio dei nerazzurri nella partita del girone d’andata, giocata subito prima di Natale.