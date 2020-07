Genoa – Inter – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Genoa – Inter è una delle partite della 36° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Ferraris di Genova, oggi sabato 25 luglio 2020 alle ore 19.30. La sfida mette di fronte due squadre che hanno vissuto due stagioni praticamente opposte. Il Genoa non è ancora salvo aritmeticamente, nonostante i quattro punti di vantaggio sul Lecce e la vittoria negli scontri diretti. L’Inter ambisce al secondo posto in classifica, con l’Atalanta fermata ieri dal Milan che dista soli due punti, e la possibilità di rinnovare la pressione alla Juventus attualmente prima.

Genoa – Inter – Probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Schone, Barreca; Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Genoa – Inter – Pronostico

Genoa ed Inter arrivano alla partita con motivazioni davvero opposte, ma entrambe hanno bisogno di punti per i propri obiettivi. Il Genoa ha ritrovato risultati e vittorie negli ultimi due turni, nei quali ha però affrontato squadre di valore simile come Lecce e Sampdoria. L’Inter ha avuto un andamento discontinuo, con tre pareggi nelle ultime cinque sfide e la vittoria che manca da due partite. Puntiamo sul pronostico di una partita aperta, che potrebbe offrire diverse reti agli spettatori: siamo propensi al consiglio sull’esito OVER 2.5.

Genoa – Inter – Dove vederla in tv e streaming

