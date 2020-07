Napoli – Sassuolo – Curiosità sul match – Highlights andata [VIDEO]

Sogni Europei per il Sassuolo di De Zerbi che al San Paolo questa sera affronterà il Napoli. I neroverdi già salvi vogliono consolidare l’8° posto e continuare il loro ruolino di marcia perfetto nel post lockdown.

Sassuolo che dal 2016 non ha mai vinto con il Napoli, contando 5 sconfitte e 4 pareggi. Nel match d’andata finì 2-1 per i partenopei grazie alla rete di Allan e all’autorete di Obiang al 90′ minuto, gol che risposero al momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Traorè. Al San Paolo gli emiliani hanno sempre perso, tranne nel novembre del 2016 in quell’occasione finì 1-1. Difficilmente questa sera vedremo vincere il Sassuolo ma in questo campionato e con questa squadra così in forma nulla è da escludere.

Napoli – Sassuolo: Highlights andata