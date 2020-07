Napoli – Sassuolo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Ore 21:45 al San Paolo di Napoli ci sarà Napoli – Sassuolo gara valida per la 36° giornata del campionato di Seria A. La squadra di Gattuso vuole prepararsi al meglio a vivere la fase finale della Champions dopo aver vinto la Coppa Italia e quindi essere sicuri di aver accesso alla prossima Europa League.

Sassuolo che vuole continuare il suo ruolino di marcia impressionante, dalla ripresa del campionato non ha mai perso pur giocando contro grandi squadre come Inter e Juventus. Sarà una partita tra due squadre che esprimono grande calcio, con due allenatori che hanno dato una vera e propria identità ai loro giocatori, e fanno girare bene la palla sul terreno di gioco, arrivando a creare molte occasioni da gol.

Napoli – Sassuolo: Probabili formazioni

Gattuso deve fare a meno solo dell’infortunato Llorente, rientra Milik dalla squalifica, ma va in panchina, recupera Mertens dal leggero infortunio che lo aveva visto partire in panchina nell’ultima partita, in difesa torna Maksimovic con Koulibaly, e si forma in attacco il tridente dei piccolini Callejon – Mertens – Insigne.

De Zerbi deve fare i conti con la squalifica di Bourabia, e la lunga lista di infortunati, che vede protagonisti Romagna, Boga, Chiriches, ex di turno, Defrel e Obiang. Spazio dunque ad Haraslin sulla fascia sinistra al posto di Boga, per il resto confermati quasi tutti i giocatori che sono scesi in campo nelle ultime partite, attenzione a Raspadori che potrebbe entrare dalla panchina e portare qualche gioia al suo tecnico.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

Napoli – Sassuolo: Pronostico

I due allenatori non vogliono sfigurare, e non vogliono terminare il campionato con delle sconfitte, il Sassuolo arriva da una striscia di risultati utili consecutivi e per questo match prevediamo un segno X+GOL.

Napoli – Sassuolo: Dove vederla in tv e streaming

Il match potrà essere seguito in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sul canale 209 di Sky, oppure scaricando l’applicazione dedicata sia da dispositivi Android che da quelli Apple.