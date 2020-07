Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 26 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 26 luglio 2020. Quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, concluderanno la settimana in maniera memorabile? Il Sagittario può concentrarsi su nuovi progetti lavorativi, piazza pulita dei rapporti per il Capricorno. L’Acquario ritrova l’ottimismo, mentre i Pesci sono ancora confusi in amore. Di seguito, più nel dettaglio, vi proponiamo le previsioni astrologiche dedicate agli ultimi 4 segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 26 luglio 2020: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai cominciare a dedicarti a nuovi progetti di lavoro, che già in autunno potrebbero avere risvolti interessanti. Nel frattempo, cerca di avere più prudenza in amore, specialmente se negli ultimi tempi ci sono stati piccolo conflitti di coppia. Tieni duro, perché nel mese di agosto le stelle verranno in tuo soccorso!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 26 luglio 2020: Capricorno

In questi giorni hai una gran voglia di fare piazza pulita di tutte le persone che non contano più. In primo piano metterai i rapporti consumati da tempo, soprattutto quelli di lavoro. Tu sei una persona molto lineare e concreta e fai sempre più difficoltà a trovare persone altrettanto concrete ed equilibrate, ma non puoi restare da solo! Fai particolare attenzione agli Ariete e ai Cancro.

Oroscopo domani domenica 26 luglio 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in aspetto armonico e susciterà più ottimismo, i pensieri positivi. Adesso ti senti libero da preconcetti, libero di esprimerti e di amare, perfino più trasgressivo rispetto ai mesi passati. Potrai, se lo vorrai, fare qualcosa di importante, cerca solo di stare attento ai soldi e alla casa. Sono in arrivo delle spese legati a lavori di ristrutturazione o per l’auto.

Oroscopo domani domenica 26 luglio 2020: Pesci

Continui a sentirti dubbioso, forse perfino confuso, in amore, ma fortunatamente da agosto Venere tornerà attiva. Chi ha avuto dei problemi di lavoro o ha subito una pausa forzata nei prossimi giorni potrà scorgere i primi segnali di nuove e importanti opportunità, merito di Mercurio in aspetto favorevole.