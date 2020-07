Ci sono uomini sempre di umore positivo e solare, che affrontano la vita con un sorriso e hanno sempre la battuta pronta per sdrammatizzare la situazione critica di turno. Zodiaco: gli uomini più allegri sono questi.

L’uomo Ariete

Zodiaco: gli uomini più allegri sono questi, tra loro c’è quello del segno zodiacale dell’Ariete. L’uomo Ariete è una persona particolarmente di umore sereno poiché assente di empatia e non incline alle preoccupazioni, soprattutto non condizionabile dagli altri. L’uomo del segno zodiacale dell’Ariete è sempre allegro e pronto a tirare fuori una battuta divertente per reagire contro chi vorrebbe fargli cambiare umore in negativo.

L’uomo Gemelli

Zodiaco: gli uomini più allegri sono questi, tra loro c’è il Gemelli. L’uomo del segno zodiacale dei Gemelli ama la convivialità, le feste, le occasioni di incontro. Socialità è stare bene insieme per cui l’allegria è un punto fondamentale. All’uomo Gemelli piace sicuramente essere allegro e non triste per cui fugge gli ambienti e le situazioni drammatiche. Preferisce circondarsi di persone serene e non gradisce quelle problematiche, ama fare battute, ridere e scherzare, raccontare aneddoti divertenti inerenti la sua vita e situazioni di cui è stato protagonista.

L’uomo Leone

Zodiaco: gli uomini più allegri sono questi, tra loro c’è il Leone. Gli uomini del segno zodiacale del Leone sono persone solari, ottimiste, positive per cui portate ad essere più allegre che tristi. La tristezza certo fa parte delle sensazioni che può provare l’animo umano e anche l’uomo Leone ne può essere colpito in caso di delusioni o di eventi spiacevoli. Ma l’uomo Leone saprà sollevarsi prontamente da un eventuale stato di prostrazione sopravvenuto e tornare a essere il simpatico trascinatore delle folle, il giullare sempre in cerca di attenzione e al centro dell’attenzione globale.

L’uomo Sagittario

Zodiaco: gli uomini più allegri sono questi, tra loro c’è quello del segno zodiacale del Sagittario. L’uomo del segno zodiacale del Sagittario è prevalentemente una persona solare, positiva e ottimista, che vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Certamente è più ben disposto ad essere allegro che triste e a vedere del buono anche nelle tristezze della vita. L’uomo del segno zodiacale del Sagittario è un ottimista nato, per questo non si lascia mai abbattere dalle tristezze della vita ed è sempre allegro.

L’uomo Acquario

Zodiaco: gli uomini più allegri sono questi, tra loro c’è quello del segno zodiacale dell’Acquario. L’uomo Acquario è un po’ il menefreghista dello Zodiaco. Niente lo tocca, niente lo tange, le preoccupazioni non fanno per lui, la tristezza neanche, prende la vita come viene ed è più portato a essere allegro piuttosto che triste, infelice, preoccupato o ansioso. L’uomo del segno zodiacale dell’Acquario ama la compagnia degli amici fidati, quelli che conosce fin dai banchi di scuola, e con loro si apre fino all’inverosimile, diventando quasi l’anima della festa tanto è allegro, sereno e capace di raccontare storie divertenti.