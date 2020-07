Bologna – Lecce – Curiosità sul match – Higlights andata [VIDEO]

Alle ore 17:15 scenderanno in campo Bologna – Lecce per affrontarsi nella 36° giornata del campionato di Serie A. Rossoblu già salvi e fuori da una lotta per un posto in Europa League, Lecce con piccole speranze di salvezza e che fino alla fine proverà a centrare.

Bologna – Lecce: Curiosità sul match

Tra le due squadre c’è un solo confronto negli ultimi 5 anni, e riguarda la partita dell’andata, finita 3-2 in favore dei rossoblu, che andarono in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta di Orsolini e al gol di Soriano, nel Lecce segnarono Babacar e Farias. Partita importantissima per gli ospiti che vogliono vincere per alimentare le speranze di una salvezza in extremis.

Bologna – Lecce: Highlights andata