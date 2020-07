Bologna – Lecce – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Alle ore 17:15 scenderanno in campo Bologna – Lecce al Dall’ara di Bologna, match valido per la 36° giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa già salvi, dopo un campionato stupendo. Lecce che invece ha la possibilità di avvicinare il Genoa per la salvezza, rossoblu in vantaggio di 4 punti ma che hanno perso la loro partita ieri pomeriggio contro l’Inter, e i giallorossi hanno, quindi, un’occasione grandissima per avvicinare i rivali in classifica.

Bologna – Lecce: Stato di forma delle due squadre

Il Bologna post lockdown ha cacciato gli artigli e giocato partite interessanti, battendo anche l’Inter per 2-1, ma proprio la vittoria al San Siro è stata l’ultima in campionato dei rossoblu, da quel momento in poi hanno totalizzato 2 punti, grazie ai pareggio contro Parma e Napoli, e uscendo sconfitti dai match contro Sassuolo, Milan e Atalanta, che sono le squadre più in forma del campionato.

Lecce che a tratti fa vedere anche un bel calcio, ha totalizzato nelle ultime 6 partite 2 vittorie 1 pareggio e 3 sconfitte, perdendo lo scontro salvezza con il Genoa per 2-1 ma riuscendo a battere una squadra come la Lazio, le altre 2 sconfitte sono arrivate contro Fiorentina e Sassuolo. La squadra di Liverani è comunque in forma e vuole vincere questo match a tutti i costi.

Bologna – Lecce: Probabili formazioni

Mihajlovic perde Tomiyasu per infortunio, al suo posto giocherà Mbaye, Dijks torna dopo la squalifica, così come dal 1′ minuto riprenderanno i loro posti da titolare Orsolini e Sansone. In mezzo al campo ci sarà ancora Medel insieme a Poli.

Liverani che ha recuperato in extremis Rossettini e Calderoni, ma che non sono al meglio, in difesa Rispoli in vantaggio su Dell’Orco, Petriccione rientra dalla squalifica e riprenderà il suo posto da titolare. In attacco sono da valutare le condizioni di Lapadula, che nella giornata di ieri ha svolto un lavoro differenziato, nel caso non dovesse farcela giocherebbe Falco da prima punta con Mancosu e Saponara alle sue spalle.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Bologna – Lecce: Pronostico

Nonostante il Lecce arrivi da una vittoria, e con l’entusiasmo giusto per riavvicinarsi al Genoa in classifica, il Bologna non concederà la passerella ai rivali, e con le loro enormi qualità metterà in difficoltà la squadra di Liverani. Per questi motivi noi prevediamo un segno 1+GOL per questo match.

Bologna – Lecce: Dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che si trova o al canale 209 di Sky, o scaricando l’applicazione dedicata sia su dispositivi Android che su quelli Apple.