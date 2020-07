Cagliari – Udinese – Analisi match – Highlights andata

In programma per la 36^ giornata di serie A c’è la gara tra Cagliari e Udinese.

Sarà difficile per il Cagliari mantenere alta la concentrazione con la salvezza messa al sicuro e si troverà di fronte una squadra in salute come l’Udinese che nello scorso turno battendo in rimonta la Juventus ha fatto un salto decisivo verso la propria salvezza.

Simeone: ““Io lo so che corro troppo, me lo dicono tutti, Zenga compreso. Avevo bisogno di tempo per capirlo e me lo sono preso con il lockdown. Mi sono rivisto qualche gara del Cagliari, mio padre mi ha mandato dei video di partite ed allenamenti dell’Atletico ed ho potuto vedere i movimenti dei suoi attaccanti. Ho capito che se invece di fare 12 chilometri a partita mi fossi comportato come loro avrei avuto qualche gol in più. Zenga? E’ nato il 28 aprile come mio padre, a volte mi sembra i sentire lui quando allena. Stesso tono, stesso carisma, stesse parole. E’ uno che dà fiducia, ti sta addosso e non c’è cosa migliore. Mi ripete sempre la stessa cosa: “Giovanni, fammi un favore, non correre. Stai lì davanti. Pensi troppo, gioca d’istinto”. Ma io sono una persona generosa: mi piace aiutare, mi fa sentire bene”.

