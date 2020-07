Calciomercato – Affari e trattative 26 luglio – Tutti su Immobile – Il City fa sul serio per Koulibaly

Un calciomercato che può riservare moltissime sorprese quest’anno, a cominciare dal futuro di Immobile, sul cannoniere della Lazio si sono fiondati diversi club, per poi passare a Koulibaly, che il City vuole fortemente. Gli affari e le trattative anche per le altre squadre continuano a ritmo serrato.

Tutti su Immobile

I 31 gol segnati con la maglia della Lazio e le prestazioni da leader che sta sfoderando sin da quando veste la maglia biancoceleste hanno reso Ciro Immobile uno dei bomber più ricercati al mondo tra questi anche il Manchester United. I Red Devils sono a caccia di un grande attaccante e potrebbero iniziare una vera e propria trattativa ad agosto, quando le strategie delle big europee saranno più chiare: sul piatto 7-8 milioni di ingaggio, una offerta che potrebbe anche far riflettere Ciro, seppur legatissimo all’ambiente.

City offerta ufficiale per Koulibaly, ma non basta

Kalidou Koulibaly resta l’oggetto del desiderio di molti club europei. Il difensore del Napoli ha giurato fedeltà alla maglia azzurra ma in Inghilterra sono certi che entro il 5 ottobre sbarcherà in Premier League. Su di lui ci sarebbero le attenzioni del Manchester City ma nelle ultime ore sarebbero spuntati anche Liverpool e Paris Saint-Germain.

Il presidente De Laurentiis è sempre stato chiaro che a meno di 100 milioni il giocatore non si muove. I citizens però hanno avanzato un’offerta da 65 milioni e potrebbero anche salire a 70. La sensazione è quella che a 75 milioni l’affare potrebbe anche essere chiuso.

Inter: Eriksen e Skriniar sotto esame

Tre partite per valutare il futuro. Le ultime giornate di campionato, che proietteranno poi l’Inter verso la fase finale di Europa League ad agosto, saranno molto importanti per Antonio Conte per valutare alcuni elementi della rosa. In bilico ci sono Milan Skriniar e Christian Eriksen. Il difensore slovacco era considerato una colonna della retroguardia ma potrebbe anche essere sacrificato sul mercato per una cifra importante, mentre fra l’ex Tottenham e il tecnico nerazzurro invece non è scoccata la scintilla.

Milan: si ritorna su Todibo

Ritorno di fiamma in casa Milan. Con la conferma di Stefano Pioli in panchina, i rossoneri stanno cercando profili interessanti per la prossima stagione. E’ stato nuovamente messo nel mirino Jean-Claire Todibo del Barcellona per rinforzare il pacchetto arretrato. Il difensore non rientrerebbe nei piani dello Schalke 04 che non sarebbe intenzionato a riscattarlo dai blaugrana.

Linetty-Sampdoria ancora un rinvio

Ancora nessuna novità circa il rinnovo di Karol Linetty con la Sampdoria. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto con il club blucerchiato nel 2021. Il giocatore sta continuando a prendere tempo con Torino, Cagliari e Fiorentina che restano alla finestra interessate.