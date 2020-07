Juventus – Sampdoria – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

By

con il posticipo di questa sera alle ore 21:45 tra Juventus – Sampdoria si chiuderà la 36° giornata del campionato di Serie A. Allo Juventus Stadium i padroni di casa potranno festeggiare, in caso di vittoria, il 9° scudetto consecutio. Dopo aver fallito contro l’Udinese questa può essere la giusta occasione per alzare l’ennesimo trofeo Italiano di questa società.

Juventus – Sampdoria: Stato di forma delle due squadre

La Juventus arriva dalla sconfitta nei minuti finali contro un’ottima Udinese, e non vuole ripetere quel risultato negativo, viste le sole 2 vittorie nelle ultime 6 gare Sarri chiede un’attenzione massima sul match, cercando di chiudere la partita quanto prima e godersi così le ultime due giornate in tranquillità. Anche la Juve ha perso punti contro le squadre più in forma del momento uscendo sconfitta dal confronto con il Milan, e riuscendo a pareggiare con Sassuolo e Atalanta.

La Sampdoria arriva dalla sconfitta nel derby con il Genoa, prima, però, arrivava da ben 3 vittorie consecutive, che le hanno permesso di arrivare a 41 punti ed essere così certi di giocare il prossimo campionato di Serie A. La cura Ranieri ha funzionato anche questa volta, e così facendo i blucerchiati hanno centrato il loro obiettivo. Il tecnico, che ha anche allenato la Juventus, vorrebbe rovinare la festa ai rivali e farà di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote e rinviare la festa.

Juventus – Sampdoria: Probabili formazioni

Sarri perde Douglas Costa per questo finale di stagione, recuperano Higuain e Chiellini ma al massimo partiranno dalla panchina, in difesa torna Bonucci con apprensione sulle condizioni di De Ligt, ancora Cuadrado sulla destra. In attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo dovrebbe giocare Bernardeschi. Pjanic cerca il riscatto al centro del campo.

Ranieri convoca Bonazzoli recuperato in extremis, Ekdal si è fatto male alla caviglia durante il derby e resterà a Genova, mancheranno per squalifica Vieira e Colley, al loro posto Linetty e Thorsby. In attacco dovrebbero partire titolari Quagliarella e Gabbiadini.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Ramirez, Linetty, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Juventus – Sampdoria: Pronostico

Bianconeri che vogliono chiudere qui il campionato, senza prolungare il calvario, la Sampdoria non è d’accordo sua questa scelta ma battere questa squadra è al limite del possibile, per questi motivi prevediamo un segno 1+OVER per questo match.

Juventus – Sampdoria: Dove vederla in tv e streaming

Il match di chiusura di questa giornata sarà possibile vederla in esclusiva sulla piattaforma SKY. Al canale 202 di Sky, ma è possibile vedere la partita anche attraverso l’applicazione dedicata Sky Go, scaricabile sia per dispositivi Android che Apple.