Juventus – Sampdoria – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra 2 ore circa allo Juventus Stadium di Torino scenderanno in campo Juventus – Sampdoria, bianconeri che vogliono i 3 punti per festeggiare il 9° scudetto consecutivo, e che vedrebbe finalmente vincere un titolo in Italia al suo allenatore Sarri. Ranieri proverà in ogni modo ad ostacolare i padroni di casa ma non sarà un’impresa semplice

A dirigere il match ci sarà il sig. Fourneau, i suoi assistenti saranno i sig. Giallatini e Costanzo, Piccinini sarà il 4° uomo, Banti e Alassio in sala Var.

Juventus – Sampdoria: Ultime dai campi

Sarri recupera in extremis Chiellini e Higuain ma entrambi andranno in panchina, con Bonucci in campo ci sarà De Ligt. Cuadrado prenderà regolarmente il suo posto sulla fascia destra, con Alex Sandro a sinistra. Ramsey torna dal 1′ minuto, Rabiot vuole continuare le sue ottime prestazioni, Bentancur ancora titolare. In attacco Dybala e Cristiano Ronaldo saranno affiancati da Bernardeschi.

Ranieri perde una pedina importante come Ekdal, Bonazzoli andrà in panchina, dal 1′ minuto torna la coppia Gabbiadini, Quagliarella. Jankto e Ramirez sulle fasce a centrocampo, Thorsby prenderà il posto di Ekdal al centro del campo.

Juventus – Sampdoria: Formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Ramsey, bentancur; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Ramirez, Linetty, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri