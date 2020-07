Lion – La strada verso casa – Trama e cast – Trailer – Film

Lion – La strada verso casa è il film che Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, 26 luglio 2020. La pellicola risale al 2016 e vede una regia di Garth Davis, con protagonista Nicole Kidman, David Wenham e Rooney Mara.

Del genere drammatico, la trama di Lion – La stradaverso casa ci porta indietro fino alla fine degli anni Ottanta. Quando Saroo Brierley sopravvive con il fratello raccogliendo metalli di scarto. Grazie all’aiuto di un assistente sociale, riuscirà però a cambiare del tutto la sua vita.

Lion – La strada verso casa – La trama del film

Saroo ha solo cinque anni ed è già adulto: vive con la famiglia in India in una situazione di estrema povertà. Aiutato dal fratello maggiore Guddu, riesce a racimolare qualche soldo grazie alla vendita di metalli. Una notte, il bambino si addormenta su una panchina e sale per sbaglio su un treno che lo porta fino a Calcutta, a molti km da casa. Saroo non si dà per vinto e continua a vivere per strada, riuscendo a trovare ospitalità presso persone losche.

Poi fugge e a causa della sua lingua viene portato in Commissariato. Per fortuna un assistente sociale si interesserà del suo caso e gli troverà una coppia che lo adotti. La trama di Lion – La strada verso casa ci svela che Saroo riuscirà ad entrare all’università. Non dimenticherà mai le sue origini e così un giorno riesce a trovare il suo villaggio. Arrivato sul posto, riesce a trovare la madre biologica.

Lion – La strada verso casa – Il cast

Dev Patel interpreta Saroo, mentre Nicole Kidman è Sue Brierley, la madre del bambino. Rooney Mara rivestirà i panni di Lucy, mentre David Wenham sarà John Brierley. Il cast di Lion – La strada verso casa si arricchisce anche della presenza di altri artisti indiani, come Sachin Joab (Bharat); Pallavi Sharda (Prama); Emilie Cocquerel (Annika); Arka Das (Sami); Abhishek Bharate (Guddu); Khan Sunny Pawar (Saroo bambino); Divian Ladwa (Mantosh Brierley); Priyanka Bose (Kamla Munshi); Deepti Naval (Saroj Sood); Tannishtha Chatterjee (Noor); Rita Boy (Amita) e Nawazuddin Siddiqui (Rawa).