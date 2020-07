Marco Armani in Dammi solo un minuto e Storie di tutti i giorni – Video

Marco Armani sarà il settimo concorrente a presentarsi nello studio della terza puntata di Ora o mai più. Il concorrente interpreterà Dammi solo un minuto nella prima parte della serata, coem sempre con un duetto con il maestro Red Canzian.

Nella seconda parte, Marco Armani ci regalerà invee la sua versione di Storie di tutti i giorni. La cover e il brano originale gli regaleranno un quarto posto nella classifica generale. Un leggero crollo rispetto alla terza posizione registrata nella seconda puntata di Ora o mai più.

Marco Armani canta Dammi solo un minuto e Storie di tutti i giorni

Marco Armani non crede molto in se stesso: questo il giudizio di Canzian, che lo accompagnerà anche nel corso di questo nuovo appuntamento con il reality. Nella prima manche, le loro due voci si uniranno per interpretare la canzone Dammi solo un minuto, pubblicata nel ’77 dai Pooh e scritta da Roby Facchinetti e Valerio Negrini. Un brano storico della band italiana, che secondo il coach rappresenta un po’ un film. Standing ovation da parte del pubblico e un breve commento dalla giuria. “Un’interpretazione bellissima, come tutti gli altri suoi colleghi è migliorato tantissimo grazie al maestro. E poi il finale bellissimo“, dirà Orietta Berti.

Nella seconda parte della serata, Marco Armani interpreterà Storie di tutti i giorni. Un brano di Riccardo Fogli e pubblicato nel ’92, vincitore del Festival di Sanremo di quell’anno. Il singolo è presente inoltre nel disco Collezione, scritto dall’interprete in collaborazione con Guido Morra e Maurizio Fabrizio. 77 punti per la classifica generale, di cui 48 da parte della giuria e 26 da parte del pubblico. Un solo 8 dalla Bella, quattro 7 da Leali, Zarrillo, Pravo e Berti e due 6 da Bertè e Masini. “A me è arrivata molto di più la prima, al cuore proprio“, dirà Loredana in fase di verdetto.