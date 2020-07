Milan News – Calciomercato: la dirigenza rossonera starebbe accelerando i tempi per portare in rossonero Marc Roca, centrocampista spagnolo dell’Espanyol e della nazionale Under 21 iberica. Il nome è caldo da qualche tempo: il giocatore dovrebbe lasciare il club catalano in seguito alla retrocessione in Segunda Division della squadra di Barcelona.

Milan News – Calciomercato: si scalda la trattativa per un centrocampista spagnolo

Secondo quanto riferito oggi da Sport Mediaset, la pista che porta all’acquisto di Marc Roca da parte del Milan si sta scaldando in queste ore. Si tratta essenzialmente di far presto: il giocatore ha un talento riconosciuto a livello internazionale ed è stato protagonista con la Nazionale Under 21 iberica, la più vincente della categoria negli ultimi anni. Roca è un centrocampista centrale bravo in interdizione ed in impostazione e completerebbe alla perfezione l’attuale reparto centrale rossonero.

La fretta è dovuta fondamentalmente a due fattori: la certezza che il giocatore lascerà il suo club in seguito alla retrocessione, e la necessità di battere gli altri club interessati a lui. E si parla di squadre di alto livello di Premier League come Arsenal ed Everton. La recente striscia di successi in campionato del Milan, che dovrebbe a questo punto prendere parte senza più tanti dubbi alla prossima Europa League, potrebbe aver convinto il giocatore. Che al momento non ha offerte da club che giocheranno in Europa (le due inglesi sono fuori, decima ed undicesima in classifica in Premier) e che per questo potrebbe convincersi ad accettare la proposta di Maldini e Massara. Serve offrirgli un ingaggio di pari livello a quelli proposti dalle altre società a lui interessate: il Milan però sembra essere convinto a puntare su di lui. Molto di più si capirà nei prossimi giorni.