Non dirlo al mio capo 2, terza puntata – Anticipazioni 2 agosto

Non dirlo al mio capo 2 ritorna con la terza puntata nel prime-time di Rai 1 del 2 agosto 2020. Verranno trasmessi l’episodio 5, Ragioni e sentimenti, e l’episodio 6, Una pietosa bugia. Che cosa succederà ai nostri protagonisti? Enrico dovrà mettere le cose in chiaro con Nina, anche se i due trascorreranno una notte di passione.

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2 ci rivelano inoltre che Lisa inizierà ad uscire con Diego. Anche se il suo intento è parlargli di Vinci e della loro relazione tormentata. Fra i due scatterà anche una certa attrazione, ma la donna intuirà che c’è altro dietro al suo strano comportamento.

Non dirlo al mio capo 2, terza puntata – Anticipazioni e trama

Nell’episodio 5, Enrico (Lino Guanciale) inizia a nutrire dei dubbi sulla notte appena trascorsa con Nina (Maria Vera Ratti). Lisa (Vanessa Incontrada) scopre invece che Diego (Iago Garcia) è un amico dell’avvocato e che è arrivato a Napoli per seguire il caso di alcuni operatori della fonderia. Intanto, Mia (Ludovica Coscione) viene allontanata da tutti i compagni di scuola per via di quanto ha fatto ad Aurora (Beatrice Vendramin). In seguito, Diego rivela a Lisa che Enrico ha smesso di amare Nina da quando ha conosciuto lei. L’avvocato inizia inoltre a provare dell’interesse per la protagonista e alla fine i due escono insieme.

Nell’episodio 6, Nina decide di tornare a Londra per dimenticare gli ultimi drammi vissuti con Enrico. Sulla scia di alcuni sospetti di Mia, Lisa decide di non fidarsi di Enrico anche se gli ha chiesto di darle dei consigli per l’uscita con Diego. L’appuntamento però non va come previsto: anche se l’avvocato tenta di sedurla, alla fine evita di baciarla. Lisa è quindi confusa e confida tutto a Vinci. Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2 ci rivelano che Lisa concluderà che Diego non l’ha baciata perchè si sta innamorando di lei. Nina invece ingaggia un investigatore per scoprire tutto sulla sua rivale in amore.