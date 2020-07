Oroscopo Branko – settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana. Una settimana in cui luglio passerà il testimone al mese di agosto. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se volete scoprilo, leggete le seguenti previsioni astrologiche inerenti a tutti i segni zodiacali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la prossima settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con il lunedì all’insegna di una passione folle; martedì ci saranno questioni legate al patrimonio di famiglia da affrontare, mentre la domenica sarà una giornata top per le relazioni sociali.

Toro

Lunedì scoprirai di avere dei nemici nascosti da cui guardarsi bene. Occhio a gestire la troppa gelosia, martedì! Giovedì prossimo, invece, potresti avere un’ispirazione da non sottovalutare affatto…

Gemelli

La settimana partirà decisamente con il piede giusto! Le stelle ti incoraggiano a candidarti per un lavoro lunedì e martedì scoprirai di avercela fatta! Chi è alla ricerca di un finanziamento, potrà avere ottime possibilità di ottenerlo venerdì.

Cancro

Lunedì si prospetterà una serata speciale: preparati! Martedì, poi, sarai circondato da un alone di sensualità a cui nessuno potrà resistere. Venerdì si parlerà di investimenti da fare: potrebbero esserci novità interessanti.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la prossima settimana dovrai fare i conti con un nuovo rivale, che si paleserà martedì. Per fortuna mercoledì ti rifarai con una serata speciale e venerdì, con 24 ore all’insegna dell’amore ritrovato.

Vergine

Come ti invita a fare il famoso astrologo, martedì dovresti firmare. Mercoledì sarà una giornata destinata agli ultimi impegni di lavoro e poi ti aspetta un weekend di relax, vacanza e amore!

Bilancia

Lunedì dovrai cercare di sistemare i tuoi affari e martedì sarà importante rivedere con attenzione le tue finanze. Occhio al prossimo fine settimana perché potrebbe esserci della maretta in famiglia!

Scorpione

Lunedì prossimo le stelle ti metteranno alle strette: quale strada prendere? Martedì è probabile che qualcuno dovrà rivolgersi a un avvocato per risolvere una questione importante. Venerdì, invece, sarà una giornata interessante per le compravendite.

Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Branko la settimana ti regalerà delle emozioni intense. Mercoledì potrai staccare la spina e goderti una serata allegra, mentre giovedì sarai già in vacanza con la mente. Fai attenzione a sabato, perché ci saranno affari di famiglia da discutere.

Capricorno

Lunedì le stelle avranno in serbo per te un incontro in serata, mentre il giorno dopo, martedì, potrai dare mostra delle tue doti relazionali. Ti aspetterà infine un weekend in vacanza, all’insegna di riposo e aria pulita!

Acquario

Lunedì prossimo la concorrenza attaccherà, ma tu sarai in grado di difenderti e passare al contrattacco martedì. Giovedì sarà una giornata interessante, perché potresti imbatterti in alcuni incontri utili.

Pesci

Secondo l’astrologo Branko lunedì farà irruzione un amore straniero nella vita di qualche Pesci. Mercoledì dovrai curare di più la tua forma fisica: attenzione ai dolci! Fortunatamente ti aspetta un sabato di puro relax.