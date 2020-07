Oroscopo di oggi, 26 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi, domenica 26 luglio 2020. Sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno gli astri questa domenica? Siamo arrivati all’ultimo weekend di luglio. Il passaggio della Luna in Bilancia ne esalta ottimismo e positività, così pure ai Gemelli, all’Acquario. Venere, ancora in Gemelli, strizza l’occhio all’Acquario, favorendo i nuovi incontri. Ottima giornata per il Leone, mentre il nervosismo dell’Ariete, se non sarà tenuto sotto controllo, salirà alle stelle. Vuoi saperne di più? Ecco, di seguito, l’oroscopo di oggi, domenica 26 luglio 2020.

Oroscopo di oggi 26 luglio 2020: Segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi domenica 26 luglio 2020 l’Ariete dovrà evitare lo scontro diretto con il partner, altrimenti saranno guai! Il Leone tornerà al centro della scena per tutto il giorno, mentre per il Sagittario sarà tempo di ripartire con nuovi progetti di lavoro.

Oroscopo di oggi 26 luglio 2020: Segni di aria

Venere continua a pungolare la voglia di amare dei Gemelli, la Bilancia, dal canto suo, avrà le emozioni, belle e brutte che siano, all’ennesima potenza. L’Acquario ritroverà l’ottimismo e una punta di trasgressione che lo contraddistinguono da sempre.

Previsioni 26 luglio 2020: Segni di terra

Oggi il Toro riconquisterà la sua amata tranquillità, mentre per la Vergine è arrivato il periodo della semina: se darà avvio a nuovi progetti professionali, potrà raccogliere i frutti molto presto! Il Capricorno, probabilmente, deciderà di sbarazzarsi di qualche ramo secco.

Previsioni 26 luglio 2020: Segni di acqua

Come indica l’oroscopo di oggi, domenica 26 luglio 2020 una profonda inquietudine rischierà di sciupare il weekend al Cancro, al contrario per lo Scorpione ci sarà la possibilità di recuperare l’armonia con il partner. I Pesci saranno ancora preda di confusione e dubbi in amore.