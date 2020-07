Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto 2020. Sta per cominciare una nuova settimana: quali segni zodiacali rientreranno nella cerchia dei favoriti dalle stelle? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana ritornerà la passione nella tua vita. I single potranno contare sulla complicità delle stelle per fare nuovi incontri. Le coppie di lunga data dovranno contrastare la monotonia incalzante. Occhio alle difficoltà legali, perché Giove in opposizione potrebbe dare qualche noia.

Toro

La settimana comincerà in maniera un po’ faticosa, ma poi migliorerà di gran lunga! In amore sta per cominciare una fase di bel recupero, che raggiungerà l’apice nel mese di agosto. Sul lavoro stanno per arrivare nuove opportunità. Fai attenzione alle discussioni con il partner riguardo le finanze!

Gemelli

Continua ad avere i favori delle stelle in amore: se non hai ancora incontrato qualcuno di interessante, forse dipende da qualche insicurezza che ti frena. Le coppie dovranno avere molta prudenza giovedì e venerdì. Sono in arrivo nuove proposte di lavoro. Chi è coinvolto in una situazione legale, la prossima settimana potrà trovare la soluzione.

Cancro

Dovrai usare molta cautela durante il weekend: potresti ritrovarti a discutere con il partner. Per il resto si prospetta un periodo molto sereno in amore. Per quanto riguarda il lavoro non dovresti demoralizzarti troppo per qualche contrattempo. Cogli al volo ogni occasione!

Leone

In amore dovresti muoverti con molta cautela. Per le questioni di cuore questo è un momento piuttosto difficile. Evita il più possibile di fare polemica e di riversare le tensioni legate al lavoro nel rapporto di coppia. Fatti scivolare addosso le cattiverie di chi ti invidia e mantieni il self control.

Vergine

Più si avvicina il mese di agosto e più un recupero dei sentimenti diventerà possibile, concreto. Le relazioni che hanno vissuto qualche contrasto o un allontanamento, dovrebbero sfruttare i prossimi giorni per correre ai ripari. Sul lavoro avrai l’appoggio di Saturno: rimboccati le maniche e sfrutta ogni opportunità che bussi alla tua porta!

Bilancia

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovresti concentrarti di più sull’amore, perché ne hai bisogno. Hai bisogno di amare e di sentirti amato. Sul lavoro non dovresti cadere nello sconforto, anche se non vedi molte certezze. Presto arriveranno!

Scorpione

Durante questa settimana dovresti metterti in gioco in amore, non chiuderti in te stesso. Lasciati indietro il passato e le esperienze che ti hanno ferito. Le coppie dovrebbero evitare le discussioni e rimandare i chiarimenti a un momento successivo: nei prossimi giorni sarai troppo nervoso! Novità interessanti in amore!

Sagittario

Si prospetta una settimana molto importante sia per l’amore che per le amicizie. Non fomentare le polemiche in coppia, ma goditi i prossimi giorni di serenità insieme alla tua dolce metà. Anche il lavoro ti regalerà delle belle soddisfazioni: spiccherai per creatività!

Capricorno

Come raccomanda l’astrologo Paolo Fox la prossima settimana dovrai fare molta attenzione alle questioni legali o legate a dei beni di famiglia. Sul lavoro ci vorrà un po’ di pazienza, soprattutto durante i primi giorni. In amore dovrai cercare di non dare troppo spazio alle persone sbagliate.

Acquario

L’amore sarà al top! Non trovare l’amore oppure non riconquistare l’intesa di coppia sarà molto difficile, quasi impossibile, la prossima settimana. Sul lavoro dovresti mantenere la calma: se ti impegnerai sodo, potrai raggiungere ogni traguardo prefissato.

Pesci

La prossima settimana non ti porterà grosse novità sul lavoro. Per quel che riguarda l‘amore, invece, potrai tirare un sospiro di sollievo: il peggio è passato! Le relazioni rimaste in piedi avranno un futuro assicurato. I single potranno contare sul prossimo mese per fare nuove, stimolanti conoscenze.