Ricetta biscotti con gocce di cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

I biscotti con gocce di cioccolato sono dei biscotti molto gustosi, la versione che vi proponiamo oggi è un’imitazione delle famosissime Gocciole, i biscotti amati da adulti e bambini. Sono dei biscotti ottimi da mangiare sia a colazione che come spuntino o merenda, ottimi da inzuppare anche nel latte.

Biscotti con gocce di cioccolato – Ingredienti

Ingredienti per 40 biscotti:

Gocce di cioccolato 100 g

Farina 00 500 g

Uova (medie) 2

Zucchero di canna 200 g

Baccello di vaniglia 1

Bicarbonato 3 g

Sale fino 1 pizzico

Burro (ammorbidito) 180 g

Biscotti con gocce di cioccolato – Preparazione

Per realizzare i biscotti con gocce di cioccolato iniziate ponendo in frigorifero le gocce di cioccolato fondente così che siamo ben fredde quando le unirete all’impasto.

Ponete in un planetaria munita di frusta il burro a pezzetti ammorbidito, versate lo zucchero e un pizzico di sale, iniziate ad impastare per ottenere una crema. Incorporate le uova intere e poi sostituite la frusta con la foglia e versate la farina setacciata, azionate la foglia per amalgamare le polveri poi aromatizzate con i semi della bacca di vaniglia, aggiungete il bicarbonato mescolate il composto e per ultime unite le gocce di cioccolato ben fredde.

Trasferite l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata e dategli la forma di un panetto piatto, avvolgetelo con la pellicola e ponetelo a rassodare in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di risposo riprendete il panetto dividetelo in filoncini da questi ricavate 40 piccoli pezzi, a ciascuno date prima una sforma sferica ruotandoli tra le mani poi appiattiteli e create la tipica forma a goccia. Trasferite i biscotti su un vassoio rivestito con carta da forno e riponeteli in frigorifero per circa 30 minuti, questo garantirà il mantenimento della loro forma in cottura.

Poi procedete con la cottura, trasferite i biscotti su una leccarda rivestita con carta da forno e cuocete i biscotti in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti. A cottura ultimata sfornate i biscotti con gocce di cioccolato e lasciateli raffreddare su una gratella.

Biscotti con gocce di cioccolato – Consigli utili

Conservate i biscotti in una scatola di latta fino a 5 giorni. E’ possibile congelare l’impasto in freezer e poi scongelarlo in frigorifero al bisogno.

Gli irriducibili amanti del cioccolato possono sostituire parte della farina con il cacao per creare una versione al cioccolato.