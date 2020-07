Roma – Fiorentina – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

By

Roma – Fiorentina è una delle partite più interessanti della 36esima giornata di Serie A, sopratutto per l’urgenza di fare punti da parte dei giallorossi, attualmente 5° in classifica, virtualmente qualificata per la fase a gironi della prossima Europa League. La partita avrà inizio alle ore 19.30 domenica 26 luglio allo stadio Olimpico di Roma

Dopo un inizio di campionato post covid non all’altezza, Fonseca ha trovato tranquillità e la squadra ha ripreso a girare a dovere, ed anche l’attacco ha ripreso a segnare con regolarità: 4 vittorie nelle ultime 5 hanno portato i capitolini a 61 punti, ma il Milan, che ha pareggiato con l’Atalanta dista un solo punto.

Campionato senza oramai obiettivi da parte della Fiorentina, che in maniera analoga ai giallorossi, ha ritrovato una buona forma in questo finale di campionato, con il pareggio contro l’Inter per 0 a 0 e due buone performance nelle vittorie contro Torino e Lecce.

Roma – Fiorentina – Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery.

Roma – Fiorentina – Pronostico

Vista l’urgenza di fare punti da parte della Roma, è opportuno aspettarsi un successo da parte dei giallorossi. Tuttavia la viola non vorrà sfigurare e potrebbe trovare il goal.

Consigliamo il segno combo 1+goal.

Roma – Fiorentina – Dove vederla in tv e in streaming

Sarà Sky a mandare in onda la partita sul canale Sky Sport numero 253 del satellite, raggiungibile anche attraverso SkyGo, app disponibile per dispositivi come smartphone, smart tv e personal computer. La gara sarà trasmessa anche su NowTv, la webtv di Sky.