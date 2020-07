Roma – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra poco scenderanno in campo Roma e Fiorentina allo stadio Olimpico della capitale per fronteggiarsi nella sfida di campionato valida per la 36esima giornata, ad arbitrare la partita sarà Chiffi, con Di Iorio e Vecchi come guardalinee e Mazzoleni al Var.

Roma – Fiorentina – Ultime dai campi

La Roma ha urgente bisogno di continuare il proprio momento positivo per arrivare 5° in classifica e poter quindi considerarsi qualificata per la fase a gironi dell’Europa League:

Fonseca dovrà far fronte a diverse assenze, ma la formazione sembra oramai definita: Pau Lopez sarà protetto da Smalling, Mancini e Kolarov (assente Ibanez per infortunio), sugli esterni Spinazzola e Bruno Peres, mentre Diawara è favorito su Cristante in mediana, Pellegrini e Mkhitaryan saranno i prescenti per supportare Dzeko.

Fiorentina che proseguirà con il 3-5-2, Terracciano tra i pali, Lirola favorito sulla sinistra. Castrovilli è squalificato, spazio a Ghezzal, mentre davanti Ribery supporterà Kouamè.

Roma – Fiorentina – Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery.