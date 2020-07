SPAL – Torino – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

SPAL – Torino è una delle partite della 36° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, oggi domenica 26 luglio 2020 alle ore 19.30. La sfida mette di fronte due squadre che hanno vissuto entrambe due stagioni deludenti. La SPAL è già aritmeticamente retrocessa dalla partita giocata contro il Brescia, mentre il Torino, partito con l’ambizione di vivere un campionato da protagonista, non è ancora salvo a tre giornate dalla fine, avendo sei punti di vantaggio sul Lecce terzultimo.

SPAL – Torino – Probabili formazioni

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; D’Alessandro, Petagna, Strefezza.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

SPAL – Torino – Pronostico

Le motivazioni dovrebbero fare nettamente la differenza in questa sfida tra due grandi deluse del campionato. La SPAL è ormai proiettata alla prossima stagione in cadetteria, mentre il Torino cerca i punti decisivi per la salvezza che potrebbe arrivare proprio oggi. Difficile credere che la gara avrà un andamento diverso da quello favorevole ai padroni di casa: puntiamo per questo sull’esito 2. Per coloro che volessero cimentarsi con una quota più alta, da non sottovalutare l’Under 2.5.

SPAL – Torino – Dove vederla in tv e streaming

