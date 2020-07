SPAL – Torino – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

SPAL – Torino: la partita inizia alle 19.30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. La gara, valida per la 36° giornata del campionato di Serie A 2019/20, mette di fronte la 20° in classifica, la SPAL, a 19 punti, e il Torino in questo momento 16° in classifica a 36 punti. Partita che si gioca, come tutte le altre, senza la presenza di pubblico e a porte chiuse in ossequio alle norme anticontagio decise per l’emergenza sanitaria da coronavirus nel nostro paese. La partita sarà trasmessa da Sky.

SPAL – Torino – Ultime dai campi

Le squadre si affrontano in una città molto calda nonostante l’ora tarda del pomeriggio. Terreno del Mazza in buone condizioni. Di Biagio, dopo il turnover contro la Roma, rispolvera alcuni titolari per cercare di salvare quantomeno una parte dell’orgoglio spallino in vista della prossima stagione. Dentro quindi Missiroli, Dabo e Petagna, mentre in cabina di regia viene confermato Valdifiori. Nel Torino Longo conferma invece il tridente Verdi-Zaza-Belotti per cercare i punti decisivi per l’aritmetica salvezza. Sarà Ola Aina a prendere il posto dell’infortunato De Silvestri sulla destra. A sinistra torna Ansaldi, cerniera di centrocampo formata da Meité e Rincon.

SPAL – Torino – Formazioni ufficiali

SPAL – Torino, 36° giornata Serie A 2019/20

Domenica 26 Luglio 2020

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; D’Alessandro, Petagna, Strefezza.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.