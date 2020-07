Tragedia a Roma: un ragazzo di 21 anni si suicida dopo un litigio con la fidanzata

Una vera e propria tragedia, quanto accaduto stanotte a Roma, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dalla terrazza del Pincio, dopo una discussione con la sua ragazza.

Ricostruzione

Daniel, 21enne italiano di origini peruviane si era lasciato da alcuni mesi con la fidanzata, e nella notte di ieri intorno alle 02.30, dove assieme ad amici e conoscenti, aveva rivelato ad un’amica di non aveva ancora superato positivamente la fine della relazione con l’ex compagna presente sul posto (davanti alla Casina Valadier) dato che non la smetteva di di pensare a lei. Dopo un’ultima discussione con la coetanea, probabilmente influenzato dall’effetto dell’alcol assunto, Daniel ha deciso di lanciarsi nel vuoto dalla terrazza dopo aver esclamato “No, non ce la faccio, non ce la faccio più, ora mi butto“: il volo di circa 15 metri è stato fatale, proprio davanti alla ragazza.

Soccorsi vani

A dare l’allarme sarebbe stata proprio lei, in evidente stato di shock, e nonostante il quasi immediato arrivo dei soccorsi il giovane è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale, per le lesioni troppo grave riportate a causa dell’impatto. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto anche se come riportato anche dai testimoni presenti sul luogo, il ragazzo avrebbe deciso di buttarsi spontaneamente dalla terrazza; a seguito del folle gesto sono stati contattati i parenti ma il padre è risultato irraggiungibile e la madre è bloccata in Perù a causa del Covid-19. Daniel viveva con due sorelle più giovani in una casa sulla Prenestina, lavorava in una ditta di pulizie ed era studente universitario.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’alcol ha inebriato le capacità decisionali del giovane, oggi il PM Giuseppe Cascini è stato incaricato di seguire l’andamento del casoe per stabilire il livello di alcol presente nel corpo della vittima per stabilire se effettivamente le cose sono andate come sembra.