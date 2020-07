Verona – Lazio – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Verona – Lazio sono pronte a scendere in campo per la 36a giornata di Serie A in un incontro che ha poco da dire per quanto concerne la classifica, ma che può regalare tantissimo spettacolo.

Verona – Lazio: Ultime dai campi

Il Verona deve fare i conti con le assenze di Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla e Pazzini: Salcedo favorito su Di Carmine per un posto in attacco, con Pessina e Borini alle sue spalle. Faraoni e Lazovic saranno gli esterni, con Amrabat e Veloso interni. Davanti a Silvestri giocheranno invece Rrahmani, Gunter ed Empereur.

Inzaghi deve ovviare alla squalifica di Lazzari, che sarà rimpiazzato da Marusic sulla fascia destra. In difesa Acerbi è a rischio forfait: spazio a Vavro assieme a Patric e Luiz Felipe. In attacco Correa dovrebbe affiancare Immobile, dopo essere entrato nel secondo tempo contro il Cagliari. Parolo in vantaggio su Cataldi in cabina di regia.

Verona – Lazio: Le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter, Faraoni; Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina; Zaccagni, Eysseric; Borini.