Benevento – Chievo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Il Benevento torna a giocare in casa nella penultima giornata di Serie B 2019/20, stagione che ha visto i sanniti assoluti protagonisti avendo stravinto il campionato. In quest’occasione i primi in classifica affronteranno il Chievo che invece ha ancora da chiedere alla stagione corrente. Il match avrà inizio alle ore 21.00 oggi lunedì 27 luglio.

Benevento – Chievo – Come arrivano alla gara

Dopo una “frenata” post vittoria del torneo, anche fisiologica, da parte del Benevento costituita da due sconfitte e un pareggio, gli uomini di Inzaghi hanno inanellato altre due vittorie, contro Frosinone e Livorno, che hanno portato il bottino punti a quota 83. Streghe con la testa sgombra ma che restano il collettivo più pericoloso da affrontare.

La vittoria rotonda per 4 a 1 sul Cittadella ha dimostato che il Chievo può ancora sperare nei playoff per ritornare in Serie A: ai clivensi manca un solo punto per ottenere l’8° posto, ultimo “treno” per qualificarsi per gli spareggi promozione.

Benevento – Chievo – Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Improta; Kragl, Moncini, Sau.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato, Djordjevic.

Benevento – Chievo – Il pronostico

Il Benevento difficilmente concederà molto nonostante il campionato vinto, mentre il Chievo ha urgente bisogno di punti: ecco perchè consigliamo l’X fisso.

Benevento – Chievo – Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà visibile come tutto il resto della Serie B sull’emittente DAZN, attraverso il sito e l’applicazione ufficiale, disponibile per ogni dispositivo Android e iOs, oltre che per gran parte delle smart tv.