Calciomercato Benevento – Si riapre una pista “inglese” per l’attacco

Poteva essere il primo colpo di calciomercato del Benevento, ma Loic Remy, ex Marsiglia e Chelsea nonostante l’accordo trovato con il club neopromosso in Serie A, non vestirà la maglia dei sanniti nella prossima stagione, al netto di un’idonietà sportiva non arrivata.

Nel frattempo Vigorito ha assicurato un ottimo rinforzo in difesa a Filippo Inzaghi, che giusto oggi ha sostenuto le visite mediche.

Si cerca un attaccante

Tuttavia il patron vuole regalare ai tifosi un colpo di livello anche per il reparto offensivo, che nonostante le eccellenti cose messe in mostra in serie cadetta, sa bene che il massimo campionato necessiterà di rinforzi scafati e di livello superiore: sfumato il francese, il Benevento ha aperto una pista che porta a Gervinho, anche se diverse condizioni rendono l’affare complicato per il club sannita, in primis lo stipendio troppo oneroso per la dirigenza.

Riaperta una pista dall’Inghilterra

In verità, prima di “fiondarsi” su Remy, il club aveva quasi chiuso un’accordo per Daniel Sturridge, ex baby prodigio del calcio inglese che non si è confermato con costanza ad alti livelli principalmente per problemi fisici che lo hanno influenzato per tutta la sua carriera, spesa principalmente con la maglia del Liverpool (dove da comprimario vince anche una Champions League), con una parentesi al West Bromwich Albion e in ultimo un’esperienza in Turchia con la maglia del Trabzonspor, dove nonostante qualche problema, ha mantenuto un’ottima media goal (16 presenze e 7 reti). Il Daily Mail, tabloid sportivo inglese rivela che il Benevento sembra averlo rimesso in pole per quanto riguarda un possibile futuro in Italia, visto che di recente l’ex nazionale inglese ha ritrovato una buona condizione fisica e potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello del mercato dei sanniti a buon prezzo, visto il suo status da svincolato. Il calciatore avrebbe già dato ampio assenso al trasferimento nel nostro paese.