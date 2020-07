Calciomercato Juventus – La Juve campione d’Italia per il nono anno di seguito non si ferma sul mercato in vista della prossima stagione. Tiene sempre banco la questione legata alla prima punta che andrà a sostituire Higuain nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Dall’Inghilterra arriva oggi la notizia che la rivale nella corsa a Raul Jimenez, attaccante messicano dei Wolves, ha un nome importante: l’Arsenal.

Calciomercato Juventus – È sfida all’Arsenal per Luis Jimenez

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Daily Mail, infatti, il futuro di Luis Jimenez sarà o in bianconero oppure a Londra, all’Arsenal. Una notizia che da un certo punto di vista potrebbe confortare i bianconeri: i Gunners, infatti non parteciperanno alla prossima Champions League e per questo il giocatore potrebbe preferire la destinazione italiana ad un cambio in Premier League verso una squadra che, un po’ paradossalmente, ha fatto persino peggio dei Wolves in questa stagione. Un duello con l’Arsenal potrebbe quindi favorire la Juventus.

La strada da percorrere per portare Jimenez in bianconero però è ancora molto lunga. Il club valuta il giocatore circa 80 milioni di Euro, una cifra complicata da mettere insieme in questo momento senza alcuna cessione, anche se le casse juventine potrebbero permettere un ulteriore sforzo economico. Ci sarà poi da pareggiare una eventuale offerta d’ingaggio proveniente da Londra che potrebbe essere davvero importante. Ricordiamo che Jimenez è un classe 1991 che sarebbe al suo ultimo contratto importante della carriera qualora questo fosse un lungo pluriennale come spesso si arriva a chiudere in queste occasioni. La sensazione, però, è che se sarà davvero l’Arsenal l’avversaria juventina, allora il club bianconero potrebbe spuntarla. Oppure potrebbe fiondarsi proprio sull’attaccante dei Gunners, Lacazette, che a quel punto non avrebbe più lo stesso spazio avuto fino a questo momento.