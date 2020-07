Cecilia Zagarrigo si scaglia contro Antonio Martello e racconta quello che realmente pensa di lui e delle restanti coppie che stanno partecipando a Temptation Island. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché scelta di Carlo Pietropoli, ha deciso di racconta il suo punto di vista in merito al docu-reality.

La ex corteggiatrice durante lo scorso anno ha avuto la possibilità di partecipare a Temptation Island come tentatrice, spiegando così quanto questo percorso di ventuno giorni all’interno del villaggio possa cambiare completamente il modo di essere di una persona. Cecilia che ora ha trovato la sua felicità con l’ex tronista, spiega quanto è strano ma bello rivedere il villaggio dove, lo scorso anno ha passato momenti bellissimi.

Quello che però alla Zagarrigo non piace, è il comportamento di Antonio Martello fidanzato di Annamaria e durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne si scaglia contro di lui e il suo comportamento sbagliato. Quali sono state le sue parole?

Cecilia Zagarrigo contro Antonio Martello

Durante la giornata di venerdì, è uscito il nuovo numero del magazine firmato Uomini e Donne dove, Cecilia Zagarrigo ha deciso di dire la sua nei confronti delle coppie che, stanno partecipando a Temptation Island.

La ex corteggiatrice infatti, ha voluto confessare la forte emozione che ancora oggi prova guardando il programma. Cecilia spiega: “Per me è stranissimo rivedere quel villaggio dove ho vissuto ventuno giorni anche io. Mi emoziona sempre allo stesso modo”.

Zagarrigo però, ci tiene anche a precisare quanto le coppie durante questa ultima edizione non l’abbiano entusiasmata più di tanto ma che, prese singolarmente riescono a suscitarle molte emozioni contrastanti.

Cecilia Zagarrigo confessa così che: “La prima in assoluto che mi piace è Antonella Elia, così svampita che mi fa sognare ogni volta che parla. Poi Lorenzo, lui sembra me con le mie amiche: da consigli a tutti ma poi, quando si tratta di lui, impazzisce. E poi c’è Andrea: mi fa tanta tenerezza in senso buono. Ha quasi la mia età e, secondo me, è un ragazzo maturo e con la testa sulle spalle. Penso voglia vivere la relazione di coppia con i tempi giusti, tenendo conto dei suoi anni rispetto a quelli della sua fidanzata, che invece pensa solo a questo figlio ipotetico”.

La ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo però salta contro Antonio Martello spiegando quanto il suo modo di fare non le piaccia affatto, soprattutto nei confronti di Annamaria. Quali sono state le sue parole?

Ex corteggiatrice difende Annamaria

Cecilia Zagarrigo sembra non sopportare minimamente la presenza di Antonio all’interno del programma. Secondo il suo punto di vista infatti, il fidanzato di Annamaria starebbe sbagliando ogni cosa dimostrandosi sempre più furbo e poco affidabile.

La ex corteggiatrice infatti, confessa quello che realmente pensa di lui: “Nella coppia di Antonio e Annamaria vedo lui molto furbo; se non ci fossero le telecamere ne avrebbe combinate delle belle, invece così fa e non fa, dice e non dire, parla e poi si giustifica. No, non mi fa impazzire come comportamento. Mi dispiace per lei, perché la vedo una donna matura, che non ha bisogno di un uomo come lui al suo fianco. Un uomo deve aggiungere qualcosa di bello alla tua vita, se ti toglie la luce allora è meglio stare da sole”.