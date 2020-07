Empoli – Cosenza – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Empoli – Cosenza si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Castellani di Empoli per la 37a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre che hanno vissuto una stagione opposta: l’Empoli lotta per l’accesso alla fase playoff postseason, il Cosenza è in piena bagarre per agganciare invece il playout, occupando la 18° posizione a distanza di uno e due punti da chi la precede.

Empoli – Cosenza: come arrivano alla gara

L’Empoli è 7° in classifica con 51 punti: dopo due sconfitte consecutive contro Ascoli ed Entella, è arrivata la vittoria nello scontro diretto per i playoff contro la Salernitana nell’ultimo turno. I tre punti conquistati a Salerno hanno rilanciato la corsa della squadra toscana anche grazie alla contemporanea sconfitta del Pisa. Ora l’Empoli, con un’altra vittoria, può non solo difendere il piazzamento ma agganciarne uno migliore.

Il Cosenza occupa la 18° posizione in classifica con 40 punti, è reduce da tre vittorie consecutive dopo il tonfo esterno per 5-1 contro lo Spezia che ha convinto la dirigenza a mandare la squadra in ritiro. Da quel momento percorso netto contro squadre maggiormente quotate come Perugia, Pordenone e Pisa. Lo stato di forma della squadra sembra più che buono, ma l’avversario sarà ostico e pieno di motivazioni.

Empoli – Cosenza: le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Zurkowski, Stulac, Ricci; Ciciretti, Mancuso, Bajrami. Allenatore: Pasquale Marino.

COSENZA (3-4-3): Saracco; Anibal, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez, Asencio, Carretta. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

Empoli – Cosenza: Il nostro pronostico

Lo stato di forma del Cosenza parla chiaro: tre vittorie nelle ultime tre sfide evidenziano una squadra in ottima condizione che sta dando tutto per evitare almeno la retrocessione diretta. D’altra parte l’Empoli non può permettersi passi falsi nelle ultime due giornate per non abbandonare la posizione playoff riconquistata contro la Salernitana. Il pronostico sul risultato finale maggiormente compatibile con lo stato di forma delle squadre è il pareggio, ma l’imprevedibilità della sfida ci fa propendere per l’esito OVER 2.5.

Empoli – Cosenza: Dove vederla in tv o streaming

La partita Empoli – Cosenza, match valido per la 37° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.