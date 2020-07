F1 Passion – GP di Gran Bretagna: orari di Sky e Tv8

E’ un’estate rovente per il motorsport, anche se probabilmente i protagonisti della Formula 1 questo fine settimana troveranno un po’ di refrigerio a Silverstone rispetto all’inferno con cui hanno dovuto fare i conti i piloti della MotoGP lo scorso weekend a Jerez de la Frontera.

Nelle prime tre uscite stagionali le Mercedes hanno lasciato il segno, con una vittoria di Valtteri Bottas e due di Lewis Hamilton, e ora si va probabilmente sulla pista che per caratteristiche tecniche è la più congeniale alle W11. Il pronostico quindi potrebbe apparire scontato, ma il Gran Premio d’Austria ci ha già insegnato che con questa Formula 1 può sempre succedere di tutto fino alla bandiera a scacchi.

Sulla carta, dovrebbe essere un altro weekend da giocare in difesa invece per la Ferrari, anche se si spera che dal reparto corse possano arrivare degli aggiornamenti in grado di rinvigorire una SF1000 che ha concluso doppiatta in Ungheria, su una pista che in teoria doveva esserle favorevole.

Con gli autodromi ancora a porte chiuse, l’unico modo per seguire l’azione in pista è la televisione e Sky Sport F1 HD, come da tradizione, coprirà l’intero evento in diretta. Chi non ha l’abbonamento all’emittente satellitare, dovrà invece attendere le differite di TV8 e TV8 HD.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 31 luglio

12:00-13:30 – Libere 1

16:00-17:30 – Libere 2

Sabato 1 agosto

12:00-13:00 – Libere 3

15:00-16:00 – Qualifiche

Domenica 2 agosto

15:10 – Gara

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 1 agosto

18:30 – Qualifiche

Domenica 2 agosto

18:00 – Gara