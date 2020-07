Film Stasera in Tv – La Taularde – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La Taularde. Produzione francese del 2015 per la regia di Audrey Estrougo, con Sophie Marceau, Suzanne Clement, Anne Le Ny, Eye Haidara nei ruoli principali. Film ispirato ad una storia vera: il personaggio di Mathilde Leroy è stato tratto da quello di una vera detenuta, che la regista del film Audrey Estrougo ha incontrato prima dell’inizio delle riprese. A differenza da quello che accade nel film, nella vita reale il marito di Mathilde fu catturato appena 36 ore dopo la sua evasione della prigione.

La Taularde – Trama

Mathilde è una donna disposta a tutto pur di salvare il suo uomo dalla prigione. Per dargli la possibilità di evadere, Mathilde prende il suo posto in carcere. La sua sopravvivenza dietro alle sbarre dipende solo da lui ma da quel momento non riceve più alcuna notizia dall’esterno. Isolata e sostenuta unicamente da suo figlio, la donna diventa il numero di matricola 383205-B. Mathilde è destinata a diventare una galeotta come tutte le altre?

La Taularde – Trailer Video

La Taularde – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: La Taularde

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2015

Paese: Francia

Regia: Audrey Estrougo

Cast: Sophie Marceau, Suzanne Clement, Anne Le Ny, Eye Haidara

La Taularde – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), alle ore 21.15 di oggi lunedì 27 Luglio 2020. La programmazione di Cielo lo prevede al termine degli episodi quotidiani di Affari di famiglia.